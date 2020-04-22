صحة كربلاء تعلن الموقف الوبائي لفيروس كورونا منذ شباط الماضي

2020/04/22 | 15:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أعلنت دائرة صحة كربلاء، الأربعاء، إنه مُنذ أواخر شهر شباط ولغاية، أمس، تم إرسال ( 2250 ) عيَنة للفحص المُختبري للحالات المُشتبه بها بإصابتها بفايروس كُورونا، مبينة أن نتائجها أكدت تشحيص ( 86 ) إصابة، بضمنها ( 6) حالات وفاة.وقال المُدير العام للدائرة، صباح الموسوي، في بيان تلقته /المعلومة/ إن “الجهات الصحية […]

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