شاهد: فيفي عبده “غاضبة” بعد وقوعها ضحية مقلب رامز الذي سيعرض في رمضان.. ماذا قالت؟

2020/04/22 | 15:44 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة كشفت الفنانة فيفي عبده عن وقوعها ضحية لمقالب الممثل المصري رامز جلال في احدى حلقات (رامز مجنون رسمي) التي ستعرض خلال شهر رمضان.وقالت عبده في مداخلة هاتفية مع برنامج (يحدث في مصر): “أنا هوديه في داهية لأنه كهربني وحسيت إنه واخديني في إسرائيل بيعاقبوني، معندكش فكرة عمل فينا إيه”.

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