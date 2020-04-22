مدرب ليفربول: فريقنا لم يصل إلى صورته الأخيرة بعد

2020/04/22 | 15:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يرى الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، أن فريقه لا يزال أمامه مساحة للتطور، ولن يتوقف الأمر عند هذا الحد، على الرغم من تصدر الريدز لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 25 نقطة عن أقرب الملاحقين، قبل توقف النشاط بسبب تفشي فيروس كورونا.وقال كلوب في تصريحات لشبكة “سكاي سبورتس”، “لن نتغير، هذا هو الأمر الأول، ولكن […]

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