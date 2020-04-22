مسؤول محلي في ديالى يدعو الى اتخاذ خطوات متسارعة لانقاذ اقدم مبنى اثري في المحافظة

2020/04/22 | 15:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالىدعا مسؤول محلي في ديالى، اليوم الاربعاء، الى اتخاذ خطوات متسارعة لانقاذ بيت الحكم اقدم مبنى اثري في المحافظة.وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي، ان “مبنى السراي القديم او مايعرف ببيت الحكم يعداقدم مبنى اثري في ديالى بشكل عام وبعقوبة بوجه خاص وهو يمثل علامة مهمة لاحداث تاريخية مرت بها المحافظة منذ الربع […]

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