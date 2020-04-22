قرار الحظر الجزئي “مهدد” بالتراجع عنه.. خلايا الأزمة “غاضبة” من تعاطي المواطنين مع القرار

2020/04/22 | 15:48 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تراقب الجهات المعنية، قرار “الحظر الجزئي” بحذر، تخوفًا من تفشي وباء كورونا بعد أن استقبل المواطنون تخفيف القيود باندفاع هائل صوب الشوارع والمحلات، دون التزام بالتحذيرات والتعليمات الوقائية.عبر عضو خلية الأزمة البرلمانية، فالح الزيادي، عن استيائه من مشاهد الزحام وانتشار المواطنين في الشوارع والتجمعات، مرجحًا تراجع خلية الأزمة عن قرارها.وقال […]

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