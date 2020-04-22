2020/04/22 | 15:57 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الصحة: 94 وفاة جديدة بكورونا في إيران والإجمالي 5391

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