انشقاق “التلي” عن “تحرير الشام” يعكس عزلة التيار القاعدي داخلها

2020/04/22 | 15:57 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- للمرّة الثانية خلال عامٍ ونيّف يُعلن “جمال حسين زينية”، المعروف باسم “أبو مالك التلي”، انشقاقه عن #هيئة_تحرير_الشام، ومن ثمَّ وعودته إليها بعد فترة وجيزة.لا يبدو أن لدى “التلي” خيارًا حاسمًا بالانسحاب من “الهيئة”،…

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