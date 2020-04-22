بتهم تتعلق بالتعذيب وارتكاب جرائم… البدء بمحاكمة ضابطين من المخابرات السوريّة في ألمانيا

2020/04/22 | 15:57 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبدأ غداً الخميس جلسات محاكمة ضابطين سابقين، من #المخابرات_السوريّة في ألمانيا بتهمة المشاركة بجرائم ضد الإنسانيّة بحسب ما أعلنت محكمة ألمانيّة قبل أسابيع.وبحسب ما أعلنت المحكمة فإن جلسات المحاكمة ستبدأ غداً في مدينة «كوبلنتس»…

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