متظاهرو العراق يعودون إلى الساحات.. “مليونية” مرتقبة

2020/04/22 | 15:57 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعاد إطلاق “مسلّحين مجهولين” النار، أمس الثلاثاء، على معتصمين وسط العاصمة العراقية #بغداد، التوتّر إلى المدينة التي كانت طوال الأشهر الماضية معقلاً رئيسياً لحركة الاحتجاج غير المسبوقة التي تفجّرت في #العراق منذ أكتوبر الماضي.وحمل…

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