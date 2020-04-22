تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في بغداد


تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في بغداد
2020/04/22 | 16:00 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في بغداد

 

يتبع.

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