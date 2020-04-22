2020/04/22 | 16:00 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
يتبع.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في بغداد
يتبع.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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