مراسلنا: موظفوا تربية السليمانية ينظمون مظاهرة امام مبنى التربية للمطالبة بصرف رواتبهم

2020/04/22 | 16:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم معلمون وموظفون في تربية السليمانية وقفة احتجاجية ظهر الاربعاء، امام مبنى مديرية التربية للمطالبة بصرف رواتبهم.وقال مراسلنا ان “الموظفون طالبوا بسرعة صرف الرواتب الشهرية المتأخرة منذ اربعين يوماً”.وبين ان “المحتجون شكلوا مجلس ضغط يتكون من موظفين وناشطین مدنین وشخصیات عامة في السلیمانیة”.

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