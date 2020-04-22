كاميرات حرارية وكمائن ليلية لصيد داعش ديالى

2020/04/22 | 16:04 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن الحشد الشعبي في ديالى تدمير 8 مضافات لداعش بعمليات امنية شمال شرقي المحافظة.وقال امر لواء 110 للحشد الشعبي ظاهر حميد المندلاوي في حديث لشفق نيوز ان "قوات من تشكيلات اللواء شنت عمليات تمشيط وتعقب للقرى المحاذية لناحية جلولاء شمال شرقي ديالى وقرى قاطع امام ويس بين ناحية السعدية واطراف قضاء المقدادية، مبينا ان العمليات اسفرت عن تدمير 8 مضافات متنوع تعود لتنظيم داعش الارهابي".واشار المندلاوي الى استمرار العمليات الامنية عن طريق الكمائن الليلية وتعقب خلايا العدو في المراقبة المستمرة بأستعمال الكاميرات الحرارية المتطورة وعن طريق الطائرات المسيرة للحد من نشاط وتحركات جيوب عناصر داعش.وتشن تشكيلات الحشد الشعبي وبالاشتراك مع قوات الشرطة والجيش عمليات امنية مستمرة في مناطق شمال شرقي ديالى التي لازالت تشكل بؤراُ ساخنة لتنظيم داعش ومأوى لها بسبب امتداداتها وطبيعتها الجغرافية الوعرة.

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