2020/04/22 | 16:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدلية كورونا والبترول وداعش – علي الشكري بعد سقوط نظام الحكم وزوال الراحل وحلول المعارض محله في إدارة شؤون السلطة راحت مفارقات ومآسي النظام السابق والأيام العجاف تتحول طرفاً يتندر بها الحكام الجدد ، فقد روى لي احد المعارضين الحكام أنه في يوم عاصف استخدم فيه النظام السابق الغازات السامة فبلغ الخبر رجالات المعارضة الذين […]

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