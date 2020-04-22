2020/04/22 | 16:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مظفر النواب يتلألأ في ضمائرنا (1-2) غربة الشاعر تنتقل معه وتعيش في الزمان والمكان عبد الحسين شعبان ان تحتفل مدينة السليمانية الكردية وكردستان العراق عموماً بالشاعر العربي الكبير مظفر النواب، فهذا حدث مهم، بل بالغ الأهمية، وهو يدل على عمق الترابط الوثيق بين العرب والكرد، وخصوصاً بين المثقفين، وهو تأكيد جديد أن العلاقـــــة العربية- الكردية، […]

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