2020/04/22 | 16:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إصلاح إداري أم إقتصادي ..جدل العلاقة؟ – لبنان الشامي تطرح الازمات المتتالية التي يعاني منها الاقتصاد الدولي جدلية العلاقة بين حقيقة الإصلاح الإداري والإصلاح الإداري في الاتيان بحلول مطلوبة ، ولم تصب مثل هذه التحديات اقتصاديات الدول الكبرى او الدول النامية خلال جائحة كورونا وما بعدها ، حيث اتضحت حقائق في بعض الدول بضعف […]

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