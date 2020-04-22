لجنة نيابية تكشف عن إجراءات جديدة لتسهيل الاستثمار لتفادي تداعيات انهيار النفط

2020/04/22 | 16:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… كشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الأربعاء، عن إجراءات جديدة لتسهيل جذب المستثمرين لإنعاش الاقتصادي العراقي في ظل انهيار النفط.وقالت عضو اللجنة ميثاق الحامدي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “لجنة الاستثمار وبالتعاون مع وزارة التخطيط عملت على تقليص الروتين الملل والطارد للمستثمرين المحليين والأجانب”، لافتة إلى إن “تخفيف الإجراءات الإدارية تعد خطوة […]

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