الكهرباء تعلن إطلاق الرواتب المتأخرة لموظفي الوزارة من العقود والأجور في بغداد

2020/04/22 | 16:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)..صرح المتحدث باسم وزارة الكهرباء احمد موسى ، يوم الأربعاء، بإطلاق الرواتب المتأخرة لموظفي الوزارة من العقود والأجور في بغداد ونقل المنطقة الوسطى.وقال موسى في تصريح صحفي أن “وزارة الكهرباء ستطلق، غدا الخميس، الرواتب المتأخرة لموظفيها من العقود والأجور في شركة توزيع كهرباء بغداد وشركة النقل للمنطقة الوسطى”.وأضاف أن “رواتب العقود […]

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