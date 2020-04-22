البصرة تسجل ب 6 حالات بكورونا وهو ادنى إصابات يومية بالفيروس

2020/04/22 | 16:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… سجلت محافظة البصرة ادنى اصابات يومية بفيروس كورونا، بعد اربعة ايام متتالية من تصدرها المحافظات الاعلى اصابة بالفيروس.وقالت دائرة صحة محافظة البصرة في بيان لها تلقته ( المستقلة) اليوم الأربعاء إن “الحالات الموجبة الجديدة ليوم الأربعاء، بلغت 6 إصابات”، موضحا أن “الحالات التي تماثلت للشفاء الجديدة حالة واحدة، فيما لم تسجل المحافظة […]

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