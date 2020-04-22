لجنة الزراعة في ديالى تعقد اجتماعا استثنائيا وتصدر 4 قرارات هامة

2020/04/22 | 16:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..عقدت اللجنة الزراعية العليا في محافظة ديالى، الاربعاء، اجتماعا استثنائيا لمناقشة الواقع الزراعي، فيما أصدرت 4 قرارات هامة لتنظيم موسم تسويق محصول الحنطة والشعير.وقال مدير اعلام المحافظة ياسر بدر لـ /المعلومة/، إن “اللجنة الزراعية العليا برئاسة محافظ ديالى مثنى التميمي عقدت اجتماعا استثنائيا بحضور ممثلي الدوائر ذات العلاقة وجرى مناقشة مستفيضة لملف […]

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