اربيل تعلن شفاء 11 حالة من كورونا

2020/04/22 | 16:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… أعلنت مديرية صحة اربيل ، الاربعاء، تماثل 11 مصاباً بفيروس كورونا للشفاء.وذكرت في بيان للمديرية أن عدد المتعافين الكلي يصل الى 151 شخصاً.ولم تسجل كوردستان إصابات بفيروس كورونا خلال الأيام الاربعة الماضية.( النهاية)

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