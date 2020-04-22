بعد الفائض “الشديد” للمحصول.. العراق يقرر تصدير الشعير وبإجراءات أمنية “مشددة”

2020/04/22 | 16:19 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد قرر مجلس الوزراء بقيام وزارة الزراعة ببيع محصول الشعير لاغراض التصدير بأفضل الاسعار، فيما وجه بتشديد الاجراءات الامنية في المنافذ لمنع تهريب محاصيل الحنطة والشعير.وقال مجلس الوزراء في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إنه “قرر مجلس الوزراء تخويل أمين بغداد صلاحية تشغيل الأجراء اليوميين شريطة الاّ يتجاوز عددهم على أعداد […]

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