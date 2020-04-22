2020/04/22 | 16:19 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحّة في الحكومة السوريّة خلو معظم المحافظات السوريّة الخاضعة لسيطرتها، من إصابات فيروس كورونا، إذ أكدت أن جميع الإصابات التي تم تسجيلها حتى اليوم الأربعاء هي في محافظة #دمشق.وجاء في بيان نشرته…

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الصحّة تحدّد المحافظات السوريّة الخالية من كورونا) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الصحّة تحدّد المحافظات السوريّة الخالية من كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).