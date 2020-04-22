نجم إنتر ميلان يبدأ العزل الصحي

2020/04/22 | 16:20 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..سافر العديد من لاعبي إنتر ميلان خارج إيطاليا، خلال الفترة الأخيرة، خوفاً من التعرض لفيروس كورونا العالمي الجديد، والذي تفشى بشكل كبير في أنحاء البلاد.وذكر موقع كالتشيو ميركاتو، أن “أليكسيس سانشيز اللاعب الوحيد لإنتر ميلان الذي قرر العودة متأخراً إلى مدينة ميلانو على عكس باقي زملاؤه في الفريق، الذين عادوا إلى إيطاليا […]

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