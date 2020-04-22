غوغل تربح المعركة مع فورتنايت … اللعبة الأشهر تعود لمتجر غوغل أخيرا

2020/04/22 | 16:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت شركة “إيبك للألعاب” (Epic Games) اليوم أن لعبتها الأشهر فورتنايت (Fortnite) ستكون متاحة أخيرًا للتنزيل عبر متجر غوغل، بعد أن كان على اللاعبين سابقا تنزيلها من متجر شركة إيبك، أو تحميلها من مصدر آخر.

وكانت شركة إيبك هزت سوق الألعاب قبل أكثر من 18 شهرًا عندما رفضت إصدار نسخة أندرويد من لعبتها الشهيرة “فورتنايت باتل رويال” (Fortnite: Battle Royale) على متجر غوغل، وذلك لتجنب دفع “ضريبة المتجر” لغوغل، التي تبلغ 30%.

وتمكنت شركة الألعاب بهذا القرار من جمع 15 مليون عملية تنزيل للعبة على نظام أندرويد في 21 يومًا فقط من دون مساعدة غوغل.



ولكن الآن بعد قيام غوغل بعمل تعديلات على نظامها الأمني تخلت إيبك عن قتالها، وجعلت فورتنايت متاحة على متجر غوغل.

ويشير بيان إيبك -الذي نشرته بيزنس إنسايدر- أنها قامت بالتغيير على مضض.

وقالت إيبك إنها تعتقد أن غوغل تضعها والبرامج الأخرى التي يتم تنزيلها خارج متجرها في “وضع غير مناسب”، متهمة غوغل بأنها تستهدف المستخدمين “بالنوافذ المنبثقة المخيفة والمتكررة حول إجراءات الأمان” لتحذير المستخدمين من برامج الطرف الثالث.

وتستخدم غوغل هذه الإجراءات لردع المستخدمين عن تنزيل البرامج الضارة، لكن إيبك تقول إن هذا له تأثير سلبي على التطبيقات الشرعية مثل تطبيقاتها.

ويعني وضع فورتنايت على متجر غوغل بلاي أن إيبك سيتعين عليها الآن دفع 30% من الأموال التي تجنيها من عمليات الشراء داخل التطبيق لغوغل.



وفي العام الماضي ذكر موقع “9 إلى 5 غوغل” (9to5Google) أن إيبك حاولت أن تسمح لها غوغل بالدخول إلى متجرها من دون دفع الضريبة، لكن غوغل لم توافق.

ودعا الرئيس التنفيذي لشركة “إيبك” تيم سويني غوغل إلى “أن تراجع سياساتها ومعاملاتها التجارية في المستقبل القريب، حتى تكون لجميع مطوري البرامج حرية الوصول إلى العملاء والانخراط في التجارة معهم على نظام أندرويد من خلال الخدمات المفتوحة، بما في ذلك خدمات الدفع”.

وفي الشهر الماضي فقط، طرحت غوغل برنامج حماية متقدم لهواتف أندرويد، مما يمنع التطبيقات التي تم تحميلها بشكل جانبي مثل فورتنايت من الوصول إلى أنظمة أندرويد.



ويعتمد برنامج الاشتراك هذا على برنامج لمكافحة الفيروسات تم إطلاقه عام 2017.

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