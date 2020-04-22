صحة الكرخ تعلن تسجيل إصابة جديدة بكورونا

2020/04/22 | 16:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أعلنت دائرة صحة الكرخ، اليوم الاربعاء، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في العاصمة بغداد.والحالة الجديد، لمصاب من سكنة منطقة حي أور شرقي العاصمة بغداد في جانب الرصافة.وأدناه الموقف الوبائي بجانب الكرخ بحسب دائرة الصحة:-

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