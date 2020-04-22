البصرة تسجل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا

2020/04/22 | 16:26 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأعلنت دائرة صحة البصرة، الأربعاء، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" وحالة تعافي واحدة في المحافظة.

قالت الدائرة في موقفها الوبائي الذي تابعه "ألترا عراق"، إن "6 إصابات جديدة سُجلت في المحافظة، مع حالة شفاء واحدة لمصاب سابق، دون تسجيل أية حالة وفاة هذا اليوم.

وأشارت إلى أن "من بين 287 هي الحالات الموجبة التراكمية التي سُجلت في المحافظة، فإن 140 حالة هي قيد العلاج الآن في البصرة".

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