طهران ترد على تهديد ترامب بتدمير الزوارق الإيرانية في الخليج

2020/04/22 | 17:02 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

قال ناطق باسم القوات المسلحة الإيرانية، إن الولايات المتحدة يجب أن تركز على إنقاذ جنودها من فيروس كورونا، ردا على تهديد ترامب بتدمير الزوارق الإيرانية التي تتحرش بسفن أمريكية.

يتبع ..

بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

وجه وزير الداخلية، ياسين الياسري، الأربعاء، بإيلاء قضايا التزوير والجرائم الالكترونية والجنائية والإرهابية أهمية قصوى.

وذكر المكتب الاعلامي لوزير الداخلية، أن الاخير "زار مديرية الادلة الجنائية والتقى مديرها وملاكاتها الف

بغداد اليوم- ديالى

أعلن مكتب حقوق الانسان في ديالى، الأربعاء (22 نيسان 2020)، استمرار تعليق زيارة السجون داخل المحافظة بسبب فيروس كورونا.

وقال مدير مكتب حقوق الانسان في ديالى، صلاح مهدي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "تعليق زيارة سجن ا

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