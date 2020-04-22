مجلس وزراء كردستان يناقش زيارة الوفد الكردي لبغداد ويعلن التزام الاقليم بالتفاهمات المبرمة

2020/04/22 | 17:02 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أكدت حكومة إقليم كردستان، اليوم الأربعاء (22 نيسان 2020) التزامها بالتفاهمات التي تم التوصل إليها أواخر عام 2019 مع وزارات النفط والمالية والتخطيط في الحكومة الاتحادية في إطار مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020.

وقال مجلس وزراء حكومة إقليم كردستان في بيان، إنه تم عقد جلسة المجلس الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني ومشاركة نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني وذلك عبر دائرة تلفزيونية مغلقة بنظام مؤتمرات الفيديو.

وأضاف البيان: "استهل رئيس الوزراء الاجتماع بتوجيه شكره، باسم مجلس الوزراء، إلى مواطني إقليم كردستان على صمودهم والتزامهم بالإجراءات الوقائية والتعليمات الصحية والتي بفضلها تم قطع أشواط متقدمة في مراحل السيطرة على جائحة فيروس كورونا المستجد، وتمت الإشارة إلى أن تجربة إقليم كردستان في محاربة الفيروس تعد واحدة من أنجح التجارب على الرغم من أن مخاطر الوباء لا تزال قائمة ما يتعين على المواطنين مواصلة تنفيذ تلك الإجراءات".

وتابع أنه "في الوقت الذي يشدد فيه مجلس الوزراء على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، فانه يؤكد أن الحياة الطبيعية بدأت تعود تدريجياً إلى المحافظات والوحدات الإدارية ضمن مراحل يتم بموجبها مراعاة التعليمات الصحية النافذة، كما هنأ مجلس الوزراء المسلمين في إقليم كوردستان بمناسبة حلول شهر رمضان"، مؤكداً أن "أبواب الجوامع والكنائس والمعابد وجميع دور العبادة ستظل مغلقة، مثلما هو الحال بالنسبة للجامعات والمدارس ومراكز التدريس الأخرى وذلك من أجل سلامة المواطنين، ويتوجه مجلس الوزراء بالشكر لرجال الدين، ويشدّ على أيديهم للالتزام بالإجراءات الوقائية".

وأوضح البيان أن مجلس الوزراء ناقش نتائج زيارة وفد إقليم كردستان إلى بغداد للفترة من 19 – 21 من الشهر الجاري، وجرى التأكيد على أن المباحثات مع الحكومة الاتحادية ما زالت مستمرة لإرسال ما على الحكومة الاتحادية من مستحقات مالية للشهر الحالي كما في الأشهر السابقة.

وجددت حكومة إقليم كردستان التزامها بالتفاهمات التي تم التوصل إليها أواخر عام 2019 مع وزارات النفط والمالية والتخطيط في الحكومة الاتحادية في إطار مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020، إذ ابدى إقليم كوردستان استعداده لتنفيذ التزاماته النفطية مقابل تأمين المستحقات المالية كما مثبت في التفاهم المشترك.

وشدد مجلس الوزراء على أهمية مواصلة الجهود من أجل تأمين رواتب موظفي إقليم كردستان، وبيّن أن "تأخر دفع الرواتب هو خارج إرادة حكومة إقليم كردستان لأسباب مرتبطة بالتداعيات المالية لهبوط أسعار النفط عالمياً وبالإجراءات الاحترازية ضد تفشي الجائحة، بالإضافة إلى تأخر بغداد في تمويل رواتب موظفي الإقليم، وإذ يطالب مجلس الوزراء الحكومة الاتحادية بتنفيذ التزاماتها إزاء حقوق إقليم كوردستان ومستحقاته الدستورية، فأنه يجدد استعداد حكومة إقليم كوردستان لتطبيق ما عليها من التزامات دستورية للحكومة الاتحادية".

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