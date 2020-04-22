2020/04/22 | 17:03 - المصدر: الغد برس

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طهران ترد على تهديد ترامب حول تدميرالزوارق الإيرانية

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طهران ترد على تهديد ترامب حول تدميرالزوارق الإيرانية

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