تربية نينوى تطبق مشروع الدفتر الامتحاني الالكتروني للمرحلة الابتدائية المنتهية

2020/04/22 | 17:03 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت المديرية العامة لتربية نينوى، اليوم الأربعاء، عن نيتها تطبيق مشروع الدفتر الالكتروني بشكل رسمي خلال امتحانات المرحلة الابتدائية المنتهية للعام الدراسي 2019-2020.

وذكرت المديرية في بيان تلقته "الغد برس" ان "المشروع الذي يطبق للمرة الاولى، يهدف الى مواكبة التطور الإلكتروني الحاصل في العالم، حيث ارتات وزارة التربية متمثلة بالمديرية العامة لتربية نينوى تطبيق المشروع خلال ادارة الامتحانات المقبلة للمرحلة الابتدائية المنتهية ليحصل التلميذ على نتيجته وبشكل اني فور اعلانها، وهو ماسيتيح للتلاميذ الساكنين في اماكن بعيدة الحصول على نتائجهم قبل وصول القوائم الورقية الى المدارس".

وتابعت "تاتي مهمة مشروع الدفتر الالكتروني بعد مرحلة اغلاق الدفتر الامتحاني حيث تصبح من الصعوبة معرفة اسم الطالب الا عن طريق الحاسب الآلي وبالتالي يمنع التلاعب بالدرجات ونتائج الطلبة والتلاميذ".

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