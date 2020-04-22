2020/04/22 | 17:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإختيار الصعب – صبا مطر غداً ستنظر لنا الحياة من جديد..غداً سنمضي في طريقنا الواحد مثلما اعتدنا دائماً..غداً سنغمر بعضنا بالأحضان واللقاءات والسهرات الحميمة..غداً سنرجع أفضل مما كنا بعد أن تعلمنا الدرس جيداً..يقولون بأن للأرض روحاً عظيمة؛ تتشارك بها مع كل البشر..وهي بذلك تشبه جذراً عظيماً خالداً نمّدُ وجودنا إليه […]

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