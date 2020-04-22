2020/04/22 | 17:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهق الناس ومن شر الكورونا ما يضحك – ياس خضير البياتي دارت الأيام، لكن دورتها اليوم ليس مثل دوراتها السابقة، وحياتنا لا تشبه ما اعتدنا عليها، هناك صورة تآلفنا معها في الحياة كأنها حلم او كذبة نيسان، فقد تغيرت عادات البشر، وسبحان مغير الأحوال والعادات، في السر والعلن، عندما استيقظنا وامامنا الملعون فايروس كورونا يصادر […]

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