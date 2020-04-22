2020/04/22 | 17:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحوة العراقية..وما بعدها – فؤاد مطر على رغم إنشغال البال العربي بالتداعيات الناشئة صحياً وإقتصادياً عن “كورونا” التي لا تخلو دولة من أذاها صغُر الأذى أو كبُر، فإن خطوات يتم الإعلان عنها ثم الأخذ بمضامينها تبعث على الطمأنينة بأن ما أصاب الكيان العربي من جراح وكدمات إلى علاج..أو في الحد الأدنى إلى تضميد.[…]

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