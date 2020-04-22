قتلى واعتقال لعناصر داعش بقصف وملاحقة بكركوك وديالى

2020/04/22 | 17:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بمقتل سبعة من عناصر داعش بضربة جوية عراقية استهدفتهم في محافظتي ديالى وكركوك، لافتا الى اعتقال أحد عناصر التنظيم والاستيلاء على معدات تابعة للتنظيم خلال العمليات المستمرة في ديالى.وقال المصدر في حديث الى شفق نيوز، إن "الطيران الحربي العراقي قصف اوكارا لتنظيم داعش في منطقة جسر نارين بين ناحية قره تبه وقضاء خانقين (100 كم شمال شرق بعقوبة)، اسفرت عن مقتل 7 عناصر وتدمير مضافة تابعة التنظيم".وأضاف أن "قوات من استخبارات ديالى ومكافحة الارهاب والشرطة تمكنت من اعتقال احد عناصر التنظيم والاستيلاء على دراجة نارية وكاميرات ومعدات تعود لعناصر داعش خلال العملية الأمنية".من جهة أخرى بيّن المصدر أن "الطيران الحربي قصف أيضا تجمعات لعناصر داعش في وادي الشاي بمحافظة كركوك وتحديدا في قرى سماكه السفلى وغيده وربيضه".وكان مصدر امني أفاد في وقت سابق من اليوم لشفق نيوز عن استهداف عدد من العناصر الامنية بانفجار ناسفة في منطقة "نارين" في اطراف قضاء خانقين 105 كم شمال شرق بعقوبةوتشهد مناطق اطراف خانقين حوادث امنية متواصلة منذ نحو 4 سنوات بعد انسحاب قطعات البيشمركة من المناطق المتنازع عليها والتي خلفت فراغ امني استغلته الجماعات الارهابية لتنفيذ هجماتها.

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