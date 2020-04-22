البورصة العراقية تعلن استئناف التداول الاحد المقبل

2020/04/22 | 17:08 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

أعلنت البورصة العراقية، استئناف التداول على الأسهم يوم الاحد القادم، بعد قرارات خلية مكافحة فيروس كورونا الأخيرة بتقليص ساعات الحظر من ٢٤ ساعة إلى ١١ ساعة.





وقالت البورصة في كتاب موجه إلى هيئة الأوراق المالية اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، "قرر مجلس المحافظين استئناف نشاط جلسات تداول الأسهم اعتبارا من يوم الاحد ٢٦ نيسان الحالي"، مشيرا إلى أن "شركات الوساطة ستقوم بالتداول من مقراتها المنتشرة في بغداد عن بعد باستخدام منظومة التداول الالكتروني المرتبطة مع السوق".





وأكد أنه "ستبقى قاعدة المستثمرين في السوق مغلقة حتى اشعار اخر وكذلك دوام الموظفين سيكون بنسبة ٢٥٪ مع الالتزام بارتداء الكمامات وعمليات الوقاية المطلوبة".





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