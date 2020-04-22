اعتقال شخص مختص بسرقة الدراجات النارية في المثنى

2020/04/22 | 17:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- المثنىتمكن مديرية مكافحة المخدرات في قيادة شرطة المثنى، اليوم الأربعاء، من القاء القبض على شخص يقوم بسرقة الدراجات النارية في مناطق متعددة من مدينة السماوة.وذكر بيان لإعلام شرطة المثنى تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان “مديرية مكافحة المخدرات في المثنى شعبة مخدرات السماوة من تمكنت القاء القبض على شخص يقوم بسرقة الدراجات النارية […]

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