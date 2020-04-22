2020/04/22 | 17:11 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت مديرية صحة اربيل ، اليوم الاربعاء، تماثل 11 مصاباً بفيروس كورونا للشفاء.وذكرت الصحة في بيان مقتضب اطلعت عليه "كلكامش برس" أن "عدد المتعافين الكلي وصل الى 151 شخصاً في اربيل ".يذكر ان محافظات اقليم كردستان لم تسجل إصابات بفيروس كورونا خلال الأيام الاربعة الماضية، وهذا يدل على انحسار كبير للفيروس في محافظات اربيل ودهوك والسليمانية اضافة الى حلبجة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة أربيل تعلن تماثل 11 حالة جديدة للشفاء من فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة أربيل تعلن تماثل 11 حالة جديدة للشفاء من فيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).