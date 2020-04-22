رحلتان استثنائيتان على متنهما عراقيين تغادران روسيا

2020/04/22 | 17:11 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، اليوم الأربعاء، مغادرة رحلتان جويتان استثنائيتان وعلى متنهما 314 عراقياً، الأراضي الروسية نحو العراق.وقال الصحاف في بيان مقتضب تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، إن "الرحلتين اقلعتا من مطار العاصمة الروسية موسكو إلى بغداد على متنهما 314 مسافراً من العراقيين العالقين في روسيا".

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