ترامب يشعل تويتر بتعليق على معمم وسط بارجة إيرانية تراقب السفن الاميركية.. ماذا قال؟

2020/04/22 | 17:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اشعل رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، بتعليق على مقطع فيديو أظهر بارجة ايرانية تراقب سفينة اميركية من مسافة قريبة.وكتب ناشر الفيديو تعليقًا قال فيه، إن “حكم نظام الملالي يضايق سفن البحرية التابعة للأمم المتحدة لأغراض الدعاية”، فيما وجه شكره لترامب، لتذكيره بهذا النظام بأن سنوات أوباما قد ولت!”.وبينما علق ترامب […]

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