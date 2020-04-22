كورونا سيؤدي إلى أكبر انخفاض سنوي في التلوث منذ الحرب العالمية الثانية

2020/04/22 | 17:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..رجح رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن تؤدي جائحة فيروس كورونا إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 6% هذا العام، ما سيكون أكبر انخفاض سنوي منذ الحرب العالمية الثانية.وقال رئيس المنظمة بيتيري تالاس في مؤتمر صحفي افتراضي في جنيف، اليوم الأربعاء: “كان لهذه الأزمة تأثير على انبعاثات غازات الاحتباس الحراري”.وأضاف، […]

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