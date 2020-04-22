محافظ النجف يعلن صرف رواتب عقود الموارد المحلية

2020/04/22 | 17:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- النجف أعلن محافظ النجف، لؤي الياسري، اليوم الأربعاء، عن صرف رواتب عقود الموارد المحلية في المحافظة.وصرح المكتب الإعلامي للمحافظ، في بيان تلقت ” العهد نيوز” نسخة منة،إن الياسري،وضع الحلول السريعة لحل مشكلة منتسبي الموارد المحلية (العقود) في المحافظة، ذاكراً أن رواتب عقود الموارد المحلية ستصرف دون تأخير.وشدد مكتبه على حرص حكومة […]

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