مجلس الوزراء يتخذ جملة قرارات منها إجراءات للحيلولة دون تهريب الحنطة والشعير

2020/04/22 | 17:17 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر مجلس الوزراء العراقي، عدداً من القرارات، منها إجراءات للحيلولة دون تهريب محصولي الحنطة والشعير.وقال المكتب الإعلامي للمجلس في بيان تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه، إنه قرر تخويل أمين بغداد صلاحية تشغيل الأجراء اليوميين شريطة الاّ يتجاوز عددهم … Readmore

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