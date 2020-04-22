صباح الكربولي يدعو القوى السياسية للتنازل عن مكاسبها لتمرير حكومة الكاظمي

2020/04/22 | 17:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا القيادي في تحالف القوى العراقية، صباح الكربولي، القوى السياسية للتنازل عن مكاسبها لتمرير الحكومة الجديدة، فيما رأى أن النظام السياسي يمر بحالة من التخبط

وقال الكربولي إن الاجماع الوطني وتوحيد الصف السياسي في هذه المرحلة الحرجة، بات أمراً ضرورياً جداً، خصوصاً مع الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، بعد تدهور أسعار النفط، وانتشار أزمة كورونا، فضلاً عن المطالب المشروعة للمتظاهرين.

وأضاف أن بناء الدولة بالشكل الصحيح يتطلب من الجميع التنازل لمواجهة هذه المشاكل برؤية استراتيجية للمضي في تمرير الحكومة الجديدة، لافتا إلى أن النظام السياسي في حالة من التخبط ولم يستطع ان يضع حلولا حقيقية طوال الفترات السابقة.

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