حمدون : تقديم 3 مرشحين لوزارات المكون السني وترك الخيار للكاظمي لاختيار من يراه مناسبا

2020/04/22 | 17:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت النائبة عن تحالف القوى العراقية محاسن حمدون، عن الوزارات المخصصة للمكون السني، فيما اشارت الى امكانية تغيير البعض منها.

وقالت حمدون، انه بحسب معلومات فانه تم تقديم اسماء ثلاثة مرشحين للوزارات المخصصة للمكون السني وترك الخيار لرئيس الوزراء المكلف لاختيار من يراه مناسبا، مبينة ان الوزارات الست المخصصة للمكون السني لم يتم تثبيتها بشكل نهائي ومنها من يمكن تغييره ضمن الحوارات.



واضافت ان الارجح ان تكون الوزارات هي الصناعة والتربية والتجارة والهجرة كبديل عن وزارة الشباب والرياضة اضافة الى وزارة الدفاع ووزارة اخرى، لافتة الى ان التحالف طالب بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية لكنه حتى اللحظة لم يتم حسمها.

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