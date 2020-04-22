2020/04/22 | 17:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف عضو مجلس محافظة بغداد المنحل سعد المطلبي، عن تحديد المحكمة الاتحادية يوم الحادي والثلاثين من ايار المقبل موعدا للنظر بإعادة مجالس المحافظات في عموم البلاد.

وقال المطلبي في تصريح، ان المحكمة الاتحادية أجلت مجددا النظر بقرار مجلس النواب بحل مجالس المحافظات بسبب ازمة كورونا.



واضاف ان المحكمة حددت يوم الحادي والثلاثين من ايار المقبل للنظر بقرار حل مجالس المحافظات لحين الانتهاء من ازمة كورونا وحسم قضية نصاب المحكمة.

واوضح المطلبي ان قرار مجلس النواب بإلغاء مجالس المحافظات غير دستوري كونه الغاء مجالس موجودة بالدستور، مشيرا إلى ان قرار اعادتها لا يتعلق بانتهاء التظاهرات كما يشيع البعض.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سعد المطلبي : المحكمة الاتحادية تحدد موعداً للنظر بإعادة مجالس المحافظات) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سعد المطلبي : المحكمة الاتحادية تحدد موعداً للنظر بإعادة مجالس المحافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).