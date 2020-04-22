موسكو تتوقع تحسن سوق النفط الشهر المقبل

2020/04/22 | 17:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..توقع وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، تحسن الوضع في سوق النفط العالمية في شهر مايو القادم مع دخول تخفيضات الإنتاج التي أقرها تحالف “أوبك+” حيز التنفيذ.وقال الوزير الروسي، في كلمة أمام النواب الروس، اليوم الأربعاء، إن “تخفيضات إنتاج النفط من “أوبك+” وبقية المنتجين قد تصل الشهر المقبل إلى 15 – 20 مليون […]

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