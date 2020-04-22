أطعمة تدعم توازن الهرمونات في الجسم وتعزز مناعته

2020/04/22 | 17:25 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..تلعب الهرمونات دورا كبيرا في تنظيم عمل مختلف أعضاء الجسم ووظائفها، وأي خلل فيها قد يسبب مشكلات خطيرة للإنسان على المستويين الجسدي والعقلي.تساهم بعض الأطعمة الصحية بالحفاظ على توازن الهرمونات داخل الجسم بسبب احتوائها على بعض البروتينات أو الأنزيمات أو الأحماض التي لها تأثير كبير على الهورمونات.وللهرمونات دور هام في تنظيم […]

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