عبد المهدي : عدم تشكيل حكومة دليل على خروقات دستورية او نواقص في التقاليد السياسية

2020/04/22 | 17:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، رسالة مفتوحة الى رئيسي الجمهورية والبرلمان واعضاء مجلس النواب.

فيما اعتبر عبد المهدي ان مطالبة البعض بمواقع محدد كوزارة معينة لا معنى له.

وقال في رسالته انه قدم استقالته في التاسع والعشرين من تشرين الثاني من العام الماضي ولم تشكل حكومة جديدة لحد اللحظة، مبينا انه تم تكليف علاوي والزرفي ولم يوفقا، ومؤخراً كُلف الكاظمي الذي من المفترض ان يشكل حكومته قبل التاسع من أيار المقبل، مما يكشف اما عن خروقات دستورية او نواقص خطيرة في التطبيقات الدستورية والتقاليد السياسية، او خلل مفاهيم وسلوكيات سائدة لدى القوى السياسية، او تضادات مجتمعية تعرقل بعضها البعض الاخر، او توازنات اقليمية ودولية ضاغطة، وعلى الاغلب جميع ذلك.

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