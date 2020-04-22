ذي قار تعلن موقفها الوبائي منذ بداية أزمة كورونا

2020/04/22 | 17:28 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت ذي قار منذ بداية أزمة كورونا ولغاية اليوم 54 حالة (Getty)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلن مدير صحة ذي قار عبد الحسين الجابري حصيلة الموقف الوبائي في محافظته منذ تفشي وباء كورونا في البلاد وإلى الآن، فيما دعا إلى الاستمرار في تطبيق قرار حظر التجوال والبقاء في المنازل.

قال الجابري في ببيان صدر في 22 نيسان/أبريل وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إن "محافظة ذي قار سجلت منذ بداية أزمة كورونا ولغاية اليوم 54 حالة إصابةـ ثلاثة منها وفيات و29 حالة شفاء و22 حالة تحت العلاج تتلقى خدمات الرعاية الصحية الأولية وفق معايير منظمة الصحة العالمية".

بيّن أن "الدائرة أرسلت ومنذ بداية الأزمة ولغاية اليوم 1169 عينة لمختبر الصحة العامة في بغداد" داعيًا المواطنين إلى "الالتزام بتعليمات خلية الأزمة وحظر التجوال الصحي والبقاء في المنازل قدر المستطاع حتى انتهاء الوباء وذلك من أجل سلامة الجميع".

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