تحذيرات من تشديد إجراءات حظر التجول الجزئي في العراق

2020/04/22 | 17:28 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرفي الوقت الذي رهن فيه وزير الصحة العراقي، جعفر علاوي، انتصار العراق على فيروس كورونا المستجد، خلال الأسابيع المقبلة، حذر المواطنين من تشديد إجراءات حظر التجوال الجزئي، ، في حال ارتفعت معدلات الإصابة بالوباء، مؤكدًا أن وزارته تراقب الوضع في الشارع وعدد الإصابات.

وزير الصحة: خلية الأزمة الحكومية، تراقب الواقع الصحي في العراق وفي حال حدث تغيير في عدد الإصابات ستضطر إلى تشديد الإجراءات

وفي حديث لشبكة الإعلام الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، قال علاوي، الأربعاء 22 نيسان/أبريل، إن "خلية الأزمة الحكومية، تراقب الواقع الصحي في العراق وفي حال حدث تغيير في عدد الإصابات ستضطر إلى تشديد الإجراءات".

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وذكر علاوي العراقيين، بأن "وزارة الصحة عانت من قلة الإمكانيات وتردي الوضع المالي، مستدركًا "لكن الوضع تحسن بعد الحصول على مساعدات من بعض الدول، مثل الكويت والولايات المتحدة، فضلًا عن تبرعات من مصارف ومواطنين".

وزير الصحة تطرق أيضًا إلى دعوات إعادة تطبيق حظر التجوال الشامل، وقال إن "رفع حظر التجول التدريجي سيستمر في حال نجاحه، وسنعود إلى الإجراءات المشددة السابقة، في حال تبدلت الأوضاع".

وكانت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، قد قررت الأحد 19 نيسان/أبريل، رفع حظر التجوال في شهر رمضان من السادسة صباحًا لغاية السابعة مساءً.

وفي حين أكد عضو خلية الأزمة الحكومية، جاسم الفلاحي، مراقبة الوقائع الوبائي وخارطة انتشار جائحة كورونا، فإنه دعا القوات الأمنية إلى تحمل مسؤوليتها في متابعة وتطبيق قرارات الخلية الأخيرة فيما يخص حظر التجوال الجزئي.

وقال الفلاحي لـ"ألترا عراق"، إن "وزارة الصحة اتخذت عدة استراتيجيات لمواجهة فيروس كورونا منها فرض حظر التجوال الشامل في البلاد منذ شهر آذار/مارس الماضي، وصولًا إلى حظر التجوال الجزئي".

أضاف أن "المواطنين مطالبين بالبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة وإكمال الاحتياجات الخاصة، وعدم الاستهانة بالفيروس لأن هذا الأمر سيؤدي إلى تفاقم الإصابات وخروج الوضع عن السيطرة".

وأكد الفلاحي، أن "استمرار العمل بنظام الحظر الجزئي يتطلب المزيد من اليقظة والحذر، وتعاون المواطنين".

من جانبه، أوضح عضو منظمة الصحة العالمية في العراق، عدنان نوار، دور المنظمة في البلاد، قائلًا لـ"ألترا عراق"، إن "منظمة الصحة متمثلة بمدير فرع العراق هو عضو مراقب في خلية الأزمة الحكومية".

عضو في خلية الأزمة لـ"ألترا عراق": استمرار العمل بنظام الحظر الجزئي يتطلب المزيد من اليقظة والحذر وتعاون المواطنين

وبين أن "المنظمة تقدم الاستشارة والدعم اللوجستي إلى وزارة الصحة والدولة العراقية"، لافتًا إلى أن "كل ما يتعلق بحظر التجوال الشامل أو الجزئي يخص خلية الأزمة الحكومية".

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